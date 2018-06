Novo atentado mata policial em Paris; caçada continua

Um novo atentado matou uma agente policial e deixou um ferido na manhã desta quinta-feira, 8, em Paris. De acordo com o Ministério do Interior, um homem armado e vestindo colete à prova de balas abriu fogo em Porte de Chatillon, zona sul de Paris, na divisa com a cidade de Montrouge.

As circunstâncias do atentado ainda não foram confirmadas pelas autoridades. Testemunhas indicaram que um homem se aproximou de um local de acidente de trânsito e abriu fogo pelas costas contra uma agente municipal. Um funcionário do caminhão-guincho também foi ferido. Durante a madrugada, sete suspeitos foram presos após o ataque à redação do jornal Charlie Hebdo. Além disso, um jovem apontado como cúmplice se entrega à polícia francesa.

Há suspeitas de que um segundo homem tenha participado da ação. O autor dos disparos não foi preso pela polícia, que está tentando identificar com a mobilização de todas as forças de ordem. Não se sabe se há vínculos diretos com o atentado que matou 12 pessoas na quarta-feira, 7, ou se o crime foi inspirado pelos acontecimentos, mas eventualmente cometido por um "lobo solitário", um atirador isolado.