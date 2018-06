Novo Banco terá novo presidente do conselho O Fundo de Resolução e o Banco de Portugal convidaram Eduardo Stock da Cunha para assumir a presidência do conselho de administração do Novo Banco, segundo um comunicado da autoridade monetária divulgado neste domingo que aborda a nova administração do Novo Banco - a instituição que ficou com os ativos saudáveis do Banco Espírito Santo.