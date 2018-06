Novo bombardeio noturno causa morte de 6 palestinos em Gaza

GAZA - Pelo menos seis palestinos morreram e outros 20 ficaram feridos em um novo ataque aéreo noturno israelense durante a segunda noite da incursão militar terrestre na Faixa de Gaza, informaram neste sábado, 19, fontes médicas e testemunhas.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf al Qedra, informou que as mortes ocorreram na cidade de Khan Yunes, no sul do território palestino, uma das mais castigadas desde o início da ofensiva em 8 de julho.

Segundo testemunhas, um grupo de pessoas estava sentado perto de suas casas quando um míssil israelense os atingiu, matando seis jovens no local.

O número de mortes já passou de 300 após 12 dias de operação militar. Cerca de dois terços das vítimas são civis, inclusive mulheres e crianças, lembraram fontes médicas.

O Ministério da Saúde de Gaza disse, em entrevista coletiva, que mais de 1,3 mil pessoas foram feridas somente pelo disparo de mísseis e artilharia e advertiu que esse número pode aumentar muito se Israel não parar com sua ofensiva.

Entre os israelenses, um soldado morreu no primeiro dia da incursão terrestre, a segunda vítima de Israel desde o início da operação Limite Protetor, que também deixou sete feridos da mesma nacionalidade.

Desde então, segundo o Exército, 1.637 foguetes foram lançados pelas milícias palestinas contra território israelense. Destes, 340 foram interceptados pelo sistema antimísseis "Domo de Ferro".

Durante as primeiras 24 horas de combate terrestre, o Exército israelense atacou por terra, mar e ar 240 posições islamitas, entre elas, cerca de dez túneis com mais de 20 saídas na Faixa de Gaza.