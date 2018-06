Novo chefe da Otan aposta em melhor relação com a Rússia O novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, lançou um tom mais conciliatório nesta quarta-feira em relação à Rússia, afirmando que há uma chance agora de melhorar as relações enter Moscou e o Ocidente.