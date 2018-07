Novo Congresso da China tem 90 bilionários Segundo estudo divulgado pela Bloomberg, 90 integrantes da nova legislatura do Congresso do Povo da China têm fortunas superiores a US$ 1,8 bilhão. O Legislativo unicameral de Pequim, que está reunido para oficializar Xi Jinping no comando do país, tem quase 3 mil lugares. O número de congressistas bilionários cresceu 20% na nova legislatura.