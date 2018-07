Novo desespero em muros antigos

É JORNALISTA, FRANK, BRUNI, THE NEW YORK TIMES, É JORNALISTA, FRANK, BRUNI, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Quando começou, Ana Luisa Nogueira estava procurando o amor. Cada vez mais, ela encontrou o ódio. Não exatamente o ódio, embora essa seja uma palavra que ela às vezes emprega para descrever o que vê. Tristeza. Raiva. A desilusão de uma fé num futuro que tinha muito a oferecer.

Há cerca de quatro anos, como hobby de fim de semana, ela começou a passear por Lisboa para fotografar os conjuntos de corações e declarações de ardor - o tradicional grafite romântico - que ela via nas paredes dos edifícios da cidade. Mas, cerca de dois anos atrás, nos mesmos prédios, ela reparou no surgimento de novas imagens e mensagens.

Algumas criticavam duramente o governo português, que mergulhou o país numa imensa dívida. Outras criticavam a Alemanha, que tinha nas mãos todas as cartas do jogo e a chave do cofre. Outras eram apenas eloquentes manifestações de pesar.

Conforme a crise financeira da Europa se aprofundou e Portugal foi cada vez mais afetado, os muros de Lisboa começaram a falar. "Perdei toda a esperança, ó vós que ainda nela acreditais", diziam eles.

"Portugal morreu, R.I.P." Esse epitáfio já tinha desaparecido há algum tempo quando me juntei a Ana Luisa, de 37 anos, para um de seus passeios no início do mês. Mas encontramos outros grafites, muitos deles ecoando o mesmo refrão.

"Nunca terás uma casa própria na vida", dizia a pichação. Havia um palavrão impublicável antes de "vida". O recado era dado com virulência e dor profunda.

No fim dos anos 90 e início da década de 2000, Portugal era um lugar muito diferente, embalado pelas promessas da União Europeia, otimista. Em diferentes graus, o mesmo valia para Grécia, Espanha, Irlanda e Itália. Hoje esses países enfrentam um grau de sacrifício, incerteza e ansiedade que supera em muito aquilo que os Estados Unidos estão enfrentando, sem que isso diminua o sofrimento dos americanos. O episódio serve como alerta e lição.

O que ocorre quando deixamos que a lacuna entre aquilo que as pessoas pensaram ter diante de si e aquilo que elas são agora obrigadas a enfrentar aumente tanto e tão rapidamente como ocorreu nesses países? Como eles se ajustam? "Eles cometem suicídio em praça pública", disse meu amigo Paulo Côrte-Real, professor de Economia de Lisboa, durante um jantar.

Ele se estava referindo às manchetes internacionais envolvendo a morte de um homem de 77 anos que recentemente cometeu suicídio diante do Parlamento grego e ao "suicídio pela crise econômica", expressão que agora é usada por vários jornais europeus. Coincidentemente, uma reportagem a respeito do aumento no número desse tipo de morte foi publicada no New York Times no dia seguinte ao nosso jantar.

Talvez eles flertem com partidos de extrema direita que fazem as minorias de bode expiatório e se queixam da modernidade e da globalização. Vimos relatos e evidências disso na Grécia, na Hungria e até na França.

Talvez eles tomem as ruas, repetida e estridentemente, como na Espanha. Ou talvez fujam. Aparentemente, todos os jovens formandos do ensino superior em Portugal - onde o desemprego está na casa dos 15% e os salários e benefícios sofreram cortes agressivos - nos contam de colegas igualmente qualificados que deixaram o país, levando consigo seus talentos e ambições e, com isso, empobrecendo Portugal sob outros aspectos. "Holanda, Alemanha, Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Angola, Dinamarca", disse Joana Pacheco, 26 anos, quando pedi a ela que enumerasse os lugares procurados pelos colegas. Quando lhe perguntei quantos eram os amigos que tinham seguido esse rumo, ela respondeu "todos eles".

Joana tem um MBA, mas trabalha como técnica de computação, ganhando 800 mensais num emprego cujo salário parece estar caindo. "Daqui a dez anos, estaremos trabalhando por 300", brincou, mas com uma ponta de seriedade. Recentemente, Joana candidatou-se para um emprego - qualquer emprego - numa prefeitura alemã que anunciou vagas num jornal português. Como resultado, a prefeitura foi inundada com 8 mil respostas, disse ela.

Eu a conheci por meio de Ana Luisa, a fotógrafa, a quem cheguei graças a um exportador de vinhos portugueses conhecido meu. "Como está o clima em Portugal atualmente?", eu tinha perguntado. Ele me enviou por e-mail uma foto que Ana Luisa tinha acabado de lhe mandar: uma das imagens mais sombrias que ela agora vê nas ruas e registra. Numa porta azul, em letras brancas, alguém tinha escrito: "O destino se apagou".

Ana Luisa é divorciada e mãe de duas meninas, de 8 e 10 anos. Ela administra um jardim da infância particular em Lisboa, que teve o número de matrículas reduzido de 125 para 85 nos últimos dois anos. Os pais das crianças que partiram não podiam mais arcar com a despesa.

Como resultado, a renda dela caiu bastante e, para poder pagar a escola particular das próprias filhas, teve de se mudar para um apartamento mais simples no qual poderia viver sem pagar aluguel, pois o imóvel pertencia a seu pai. Mas, tecnicamente, o banco poderia se apossar do imóvel a qualquer momento, algo que provavelmente ocorrerá em até dois anos. A empresa de computação da qual seu pai era presidente quebrou, e ele teve o mesmo destino.

Ilusão. Se não houver alternativa, ela diz que colocará as filhas na escola pública, mas Ana Luisa está desesperada para mantê-las na escola atual, que apresenta um bom ensino de idiomas. "Quero que elas aprendam inglês - melhor do que eu - e também alemão", disse.

"Quero que elas tenham a possibilidade de deixar o país." Ela não acredita que a sorte de Portugal vai mudar nos próximos anos, em parte porque ela acha que a prosperidade da década anterior foi uma ilusão facilitada pelo auxílio da União Europeia e por projetos de infraestrutura absolutamente extravagantes e desnecessários.

"Estradas, estradas e mais estradas por toda parte", disse ela. "Portugal parecia um lugar perfeito." Lembro-me de pensar algo parecido a respeito da Grécia, país que cobri de 2002 a 2004 para o Times.

Valendo-se do auxílio financeiro da União Europeia e do ímpeto da Olimpíada que se aproximava, os gregos decidiram construir, construir e construir. E os gregos gastaram, gastaram e gastaram. Atenas parecia ter duas lojas de móveis e três lojas de eletrodomésticos para cada estabelecimento do tipo encontrado na Itália, onde eu morava na época.

Ana Luisa me levou para ver paredes grafitadas. Elas não estão por toda parte, mas Ana Luisa sabe onde as encontrar. Encontramos um grafite que mostrava a bandeira portuguesa ao lado da bandeira grega e, acima das duas, a seguinte mensagem: "Descubra as diferenças". Outra pichação, reproduzida em muitos edifícios, dizia: "Todos os sistemas têm um ângulo morto (ponto cego)".

Muitas das epígrafes que vimos em nossos dois dias de passeio - e muitas outras fotografas por ela - têm esse ar enigmático, mais emocionais do que específicas. Algumas delas são reproduzidas numa galeria de imagens que acompanha a versão digital desse artigo.

"Destrua aquilo que te destrói." "A dívida não é tua!" "Quero ser feliz." Sem motivo aparente, algumas estão em inglês: "Until debt do us apart (Até que a dívida nos separe)". "They say jump, you say how high (Eles dizem 'pule', e você pergunta 'quão alto?')." "Don't give up (Não desista)." Talvez o mais melancólico dentre os que vi seja um grafite que se resume a uma palavra, "Liberdade", acompanhada por uma flecha apontando para cima.

Seria uma tentativa de dizer que só existe liberdade na morte? Há cerca de dois meses, Ana Luisa convenceu uma loja de souvenirs de Lisboa, a Lisbon Lovers, a transformar as fotos românticas dela - a fotógrafa ainda faz tais imagens, pois o romance não desapareceu - num pacote de dez cartões postais.

Ela também gostaria de fazer algo com as imagens melancólicas. Mas Ana Luisa acredita que seria bem mais difícil encontrar alguém que aceitasse uma proposta como essa. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL