Novo diretor paraguaio de Itaipu vai enviar mensagem a Dilma

ASSUNÇÃO - Recém-indicado para ocupar a diretoria de Itaipu do lado paraguaio, o engenheiro e ex-deputado Franklin Boccia conversou por telefone nesta segunda-feira, 25, com seu homólogo brasileiro, Jorge Samek, e deve encontrá-lo amanhã às 14 horas (horário brasileiro), em Foz do Iguaçú, para discutir a crise regional.

Boccia não esconde seu objetivo: "Queremos que Samek faça chegar à presidente Dilma Rousseff a mensagem de que a situação no Paraguai está normal, de que não houve golpe", disse ao Estado.

Ele já era membro do conselho de administração de Itaipu e sua escolha é tida em Assunção como "uma solução técnica" para o cargo na usina. Ele foi indicado pelo novo presidente paraguaio, Federico Franco, no domingo.

Ontem, países do Mercosul decidiram suspender o Paraguai das próximas reuniões do bloco, incluindo a de quinta e sexta-feira em Mendoza, Argentina. A medida é uma resposta à "ruptura institucional" em Assunção diante da destituição em 36 horas do presidente Fernando Lugo, na sexta-feira.