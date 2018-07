Novo disco de Amy Winehouse sai em dezembro

A gravador disse que os antigos parceiros musicais de Winehouse, Mark Ronson e Salaam Remi, têm ouvido gravações da cantora que, segundo alguns, nunca cantou ou tocou uma música da mesma forma duas vezes.

Segundo a Island Records, a dupla rapidamente concluiu que tinha "um acervo de músicas que merecem ser ouvidas, um acervo que são um testemunho da Amy artista e, tão importante quanto, da Amy que foi amiga deles".

O disco, o terceiro da cantora após "Frank" e "Back to Black", será lançado em 5 de dezembro. Ronson e Remi compilaram as faixas com a colaboração da família da cantora e da gravadora. A última gravação de Winehouse em estúdio, uma versão de "Body & Soul" com Tony Bennett, será incluída no disco. As informações são da Associated Press.