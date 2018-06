Novo governo da Grécia deve cumprir acordos com credores, diz Schäuble O ministro de Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, disse que um eventual novo governo da Grécia terá de respeitar os acordos feitos por predecessores com os credores internacionais do país. O comentário vem num momento em que Atenas corre o risco de ter de convocar eleições gerais antecipadas que podem trazer ao poder um partido que se opõe ao regime de austeridade imposto aos gregos em troca de ajuda financeira.