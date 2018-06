Novo governo do Egito faz juramento para o cargo

O governo de 34 ministros, entre eles quatro mulheres e vários representantes técnicos, será liderado pelo primeiro-ministro Ibrahim Mahlab, que exerceu o cargo de forma interina nos últimos cinco meses.

Mahlab foi o segundo político a ocupar o cargo desde que el Sisi depôs o primeiro-ministro eleito Mohamed Morsi, depois de protestos contra o líder islâmico e a irmandade muçulmana.

Este será o primeiro gabinete de governo que servirá sobre a presidência do atual presidente, um ex-líder do exército e antigo ministro da Defesa, que assumiu o cargo neste mês após vencer as eleições de maio.

A grande novidade será a retomada do Ministério da Informação, que durante décadas manteve os meios de comunicação alinhados com as ações dos líderes governamentais.

El Sisi afirmou que não haverá tolerância com qualquer pessoa que utilize de armas contra o governo e os egípcios, uma velada referência aos partidários de Morsi. Fonte: Associated Press.