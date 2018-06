Novo governo terá 'dor de cabeça' com Lima e La Paz A relação do Chile com seus vizinhos representará o principal desafio da política externa da nova presidente do Chile. No dia 27 de janeiro, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) decidirá sobre o litígio apresentado pelo governo do Peru em 2008, a respeito da fronteira marítima entre os dois países. Analistas estimam que a decisão - cuja data foi anunciada na sexta-feira pelo tribunal - será favorável a Lima, que pede a ampliação de suas águas territoriais.