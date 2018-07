Novo incêndio começa em fábrica de Bangladesh

A tragédia de sábado destacou a falta de segurança em um segmento que luta para servir as maiores lojas varejistas do mundo. Desde então, cerca de 200 fábricas foram fechadas em Savar, área industrial onde o incêndio ocorreu. Autoridades afirmaram no fim de semana que vários trabalhadores ficaram presos no prédio de oito andares e não conseguiram fugir porque o edifício não possuía saídas de emergência. Os bombeiros já encontraram mais de 100 corpos e 12 pessoas morreram nos hospitais após pularem do edifício.

Há tempos, os sindicatos de Bangladesh têm denunciado as condições das fábricas. Segundo autoridades, ninguém ficou ferido no incêndio de hoje.

As informações são da Associated Press.