Novo julgamento de Mubarak é adiado para 8 de junho

O antigo presidente e seus filhos, Gamal e Alaa, também serão julgados por corrupção. O magnata Hussein Salem será julgado à revelia. O julgamento estava originalmente marcado para 13 de abril e fora adiado para este sábado, 11.

Mubarak foi deposto em 2011 e agora o país tenta avançar com o novo regime do presidente islâmico Mohamed Morsi, eleito em junho. Atualmente, o mandato de Morsi é marcado pela polarização política, violência e crise econômica.

O líder deposto foi considerado culpado e sentenciado à prisão em junho do ano passado pela morte de 846 pessoas durante a revolução do Egito. Mas a mais alta corte do Egito aceitou novo julgamento após apelação de Mubarak por falhas nos processos.

Após meses de rumores sobre a saúde do ex-presidente, Mubarak foi transferido em abril de um hospital militar de volta para a prisão, a pedido do Ministério Público, que considerou seu estado de saúde estável. As informações são da Dow Jones.