Novo líder é nomeado chefe do Partido Comunista O novo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi nomeado chefe do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, um dos três cargos que pertenciam ao ditador Kim Jong-il, informou ontem a mídia norte-coreana. O jornal estatal Rodong Sinmun pediu ontem aos norte-coreanos que "defendam o Comitê Central do partido, chefiado pelo camarada Kim Jong-un".