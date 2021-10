Novo míssil norte-coreano mostra diversificação do arsenal nuclear do regime, dizem especialistas

The New York Times, O Estado de S.Paulo

TÓQUIO - Primeiro, foi o míssil balístico lançado de um trem. Em seguida, um míssil hipersônico. E, agora, a Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico subaquático de um submarino.

A sequência de testes nas últimas semanas pela Coreia do Norte serviu como um lembrete de que as ambições nucleares de Pyongyang não estão se dissipando - e que, de fato, o país está completando a lista de desejos de novas armas que o líder Kim Jong-un apresentou em janeiro. E com muitos itens ainda nessa lista, provavelmente haverá mais testes por vir.

Os lançamentos vêm em um ritmo notável - pelo menos cinco testes desde setembro. E eles apresentaram uma série de novos desenvolvimentos que destacam como o programa de armas da Coreia do Norte está se diversificando e se expandindo, trazendo novas opções para tornar mais difícil detectar e prever seus lançamentos, disseram os especialistas.

Enquanto os testes em anos anteriores se concentraram em mostrar que a Coreia do Norte está desenvolvendo sua capacidade nuclear para ser capaz de atingir os Estados Unidos, analistas disseram que o regime agora está focando em armas nucleares táticas para responder a ataques perto de casa.

Os testes ressaltaram a necessidade de um avanço diplomático nas negociações nucleares com a Coreia do Norte - e os desafios de trazê-la de volta às negociações.

Funcionários do governo Biden renovaram os pedidos para que Pyongyang retorne às negociações e disseram que ofereceram "propostas específicas". Mas o governo não deu nenhuma indicação pública de que está disposto a conceder o alívio das sanções que Kim deseja.

Kim chamou a América de "maior inimigo" de seu país, independentemente de quem seja o presidente, e se recusou a se engajar, lamentando os "padrões duplos" e a "política hostil" de Washington.

A Coreia do Norte confirmou na quarta-feira que havia lançado um novo míssil de curto alcance de um submarino, o primeiro teste desse tipo em dois anos, apesar das sanções da ONU proibindo o teste de mísseis balísticos.

Seu curto alcance sugere que o míssil poderia ter como alvo a Coreia do Sul e o Japão. Ele não voou muito alto, por isso os radares terrestres podem não ser capazes de rastreá-lo até que esteja descendo. Mísseis disparados de um submarino já são mais difíceis de detectar e, para tornar as coisas mais preocupantes, os radares da Coreia do Sul apontam atualmente para cima - não para o mar, disseram analistas.

“É um risco enorme. É um risco que pode mudar o jogo para a Coreia do Sul e o Japão”, disse Shin Beomcheol, diretor do Instituto de Pesquisa da Coreia para Estratégia Nacional em Seul. “A Coreia do Norte está se concentrando no desenvolvimento de uma variedade de armas nucleares e mísseis difíceis de detectar - não apenas para atacar os Estados Unidos, mas também a Coreia do Sul e o Japão”, disse Shin. “A Coreia do Norte tem buscado consistentemente esse fortalecimento das capacidades nucleares.”

Os militares dos EUA disseram que o novo lançamento da Coreia do Norte não representa uma ameaça imediata ao pessoal, território ou aliados dos EUA e condenou os "atos desestabilizadores" de Pyongyang.

A Coreia do Norte afirmoudisse que o submarino usado no teste de terça-feira foi o mesmo de um teste de 2016 e o ​​apelidou de "Herói 24 de agosto". De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o míssil voou entre 430 e 450 quilômetros e atingiu uma altura de 60 quilômetros.

Vann Van Diepen, um ex-analista de armas do Programa Nacional de Inteligência, disse que ainda não está claro se a Coreia do Norte tem a capacidade de desenvolver uma força submarina com mísseis balísticos de pelo menos vários barcos.

Em vez disso, a Coreia do Norte pode estar procurando enviar uma mensagem nacional e internacional sobre o progresso de seu programa de desenvolvimento de mísseis, disse ele. A Coreia do Norte já possui centenas de mísseis balísticos de curto alcance baseados em terra que podem atingir o Sul, observou ele.

“Presumivelmente, eles estão tentando mostrar que continuam a lançar novos tipos de mísseis, apesar das críticas e sanções internacionais”, disse Van Diepen. “Eles estão mostrando suas capacidades tecnológicas. No mínimo, eles estão mostrando que têm a capacidade de diversificar os mísseis que possuem.”

Durante um discurso na semana passada, Kim disse que Pyongyang está trabalhando para desenvolver capacidades de defesa em face das crescentes ambições militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, o que aumenta a "urgência de nos fortalecermos ainda mais".

A Coreia do Sul vem realizando sua própria série de testes de novas armas - incluindo seu primeiro míssil balístico lançado por submarino que atingiu com sucesso um alvo designado. As autoridades sul-coreanas se gabaram de ser um dos poucos países a desenvolver a capacidade de fazê-lo.

Esta semana, a Coreia do Sul está realizando sua maior exposição de defesa de todos os tempos, exibindo uma série de novas tecnologias que incluem um caça a jato de próxima geração, drones e muito mais, informou a agência Reuters.

O míssil submarino lançado na terça-feira parecia ser o mesmo que a Coreia do Norte apresentou durante uma exibição de armas na semana passada, onde revelou uma série de novas armas, de acordo com analistas que revisaram as fotos divulgadas na mídia estatal.

“A rápida onda de recursos qualitativamente novos sendo testados, eu acho, deve nos lembrar de todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento nos bastidores que a Coreia do Norte foi capaz de fazer nos últimos anos”, disse Ankit Panda, um membro sênior da o Carnegie Endowment for International Peace, dos Estados Unidos.

“Não acredito que o objetivo geral e principal desta campanha seja pressionar os EUA e a Coreia do Sul; o objetivo principal é apenas melhorar seus recursos”, disse Panda. “Mas, no processo, eles estão buscando alavancagem para a inevitável próxima rodada diplomática.”