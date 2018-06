Novo premiê da Índia se emociona em primeiro discurso no Parlamento

NOVA DÉLHI - Narendra Modi se emocionou no seu primeiro discurso no Parlamento da Índia nesta terça-feira, 20, depois que o nacionalista hindu chegou ao poder. Modi será o próximo primeiro-ministro indiano depois de levar o partido Bharatiya Janata (BJP) a uma vitória histórica. Ele deve fazer o juramento para tomar posse como líder na próxima segunda-feira.

A vitória deu ao BJP pela primeira vez a maioria parlamentar, com 543 assentos, e reduziu o Partido do Congresso, da dinastia Nehru-Gandhi, a 44 assentos, a menor representação que a legenda que conquistou a independência da Índia e governou durante a maior parte dos 67 anos posteriores já obteve.

Modi, de 63 anos, engasgou e interrompeu seu discurso para tomar um copo de água durante a primeira aparição no edifício colonial do Parlamento. Ele se dirigiu aos legisladores do BJP, que preenchiam mais da metade das cadeiras da Câmara dos Deputados, com palavras inspiradoras - um contraste com os pronunciamentos frequentemente feitos pelo antecessor, Manmohan Singh.

"É a prova da força da nossa Constituição que um homem de família pobre esteja aqui hoje", disse Modi, que vendia chá na plataforma de uma estação de trem na infância. Nos últimos 12 anos, ele governou o Estado de Gujarat. "Este governo (será) um que pensa nos pobres, que ouve os pobres, um governo que vive para o povo", declarou o premiê, que beijou os degraus do edifício do Parlamento antes de discursar.

O discurso foi uma maneira de contestar as críticas de que o seu governo em Gujarat foi voltado aos negócios e ao rápido crescimento econômico, sem fazer o bastante para tirar as pessoas da pobreza.

Modi enfrenta uma dura tarefa para satisfazer as expectativas de 1,2 bilhão de indianos que esperam que ele melhore a economia do país, lide com a corrupção e reduza a burocracia para a criação de empregos aos jovens.

Sob aplausos e gritos de "Longa vida a Modi", os 282 parlamentares do BJP oficializaram o premiê como seu líder parlamentar, uma das várias formalidades antes da posse. Modi evitou críticas ao Partido do Congresso, dizendo que todos os governos da Índia trabalharam para o bem da nação.

O presidente do BJP, Rajnath Singh, foi menos conciliador, dizendo que a vitória de Modi significa que o partido substituiu o Partido do Congresso como partido natural do governo na Índia. "Com orgulho, podemos dizer que somos membros de um partido que agora é maior que o Partido do Congresso. Antes das eleições de 2014, era o BJP contra o Congresso, agora é o BJP contra os outros", declarou Singh. / REUTERS