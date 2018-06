Novo premiê da Líbia promete restabelecer a segurança

Ahmed Maiteg fez seu primeiro discurso televisionado desde que foi nomeado em votação à qual se opôs o bloco não-islâmico do Parlamento. Listando as prioridades do seu governo, Maiteg disse na segunda-feira que a segurança está em primeiro lugar.

"Impor a hegemonia, o controle e a soberania do Estado em solo nacional e construir as instituições de segurança e militares", se encontra no topo da lista, afirmou o premiê, seguido por reconciliação nacional, descentralização e reestruturação de serviços públicos e da economia.

A Líbia tem sido atingida por ondas de violência desde a queda do ditador Muamar Kadafi em uma guerra civil de oito meses em 2011. Governos sucessivos recorreram às milícias para restaurar a lei e a ordem. Fonte: Associated Press.