Novo premiê holandês quer coalizão com trabalhistas

"O primeiro gabinete a ser procurado deve envolver pelo menos o VVD e o PvdA", Rutte disse a um canal de televisão público após reunião com o mediador designado para explorar as possibilidades de coalizão após a votação de quarta-feira.

Rutte declarou que depois de suas conversações com o mediador Henk Kamp de que seu partido conservador não desejava um potencial governo, puxado para esquerda com o PvdA e o Partido Socialista (SP), que ficou em terceiro lugar nas eleições. "Eu também deixei claro que será impossível para o VVD participar de um gabinete com o Partido Socialista e o PvdA", ressaltou Rutte.

A vitória do VVD, que conquistou 41 das 150 cadeiras do Parlamento, seguida de perto pelo Partido Trabalhista, com 38, foi um impulso para partidos de centro favoráveis à Europa ante partidos populistas eurocéticos, como o PVV de extrema-direita, do candidato Geert Wilers.

Juntos, o VVD e o Partido Trabalhista têm 79 cadeiras, uma maioria no Parlamento, mas a coalizão vai provavelmente precisar de mais parceiros.

O mediador Kamp, o Ministro de Relações Sociais do atual gabinete, se reuniu com Rutte nesta sexta-feira e agora se reunirá com outros líderes de partidos para discutir os detalhes da formação de uma coalizão.

O líder do Partido Trabalhista, Diederik Samsom, expressou seu desejo de se juntar à coalizão, apesar das diferenças políticas com o VVD. As informações são da Dow Jones.