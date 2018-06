Novo premiê inicia formação de governo O novo premiê da Tunísia, Ali Larayedh, começou ontem a formação do novo governo, após seu antecessor, Hamadi Jebali, ter renunciado em razão de um impasse político. Rachid Ghannouchi, líder do Ennahda, partido governista, disse que todos os esforços estão sendo feitos para reunir mais dois partidos à coalizão, atualmente com três. Uma das questões pendentes é a nomeação dos ministros do Interior, Justiça e Relações Exteriores. Os opositores querem que esses ministérios sejam independentes.