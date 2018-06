Novo presidente da Coreia do Sul deve visitar os EUA em junho, diz mídia local

SEUL - O novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, deve visitar os EUA no fim de junho, informaram meios de comunicação sul-coreanos nesta terça-feira, 16. A visita ocorre em meio ao acirramento das preocupações sobre o programa militar e balístico da Coreia do Norte.

Oficiais fizeram o anúncio à mídia local, mas a viagem não foi imediatamente confirmada por meios de comunicação do exterior. O anúncio ocorre dias após Pyongyang ter testado com sucesso um novo míssil poderoso. Analistas acreditam que ele poderia atingir o Alasca quando for aperfeiçoado.

Na terça-feira, Moon Jae-in reuniu-se com Matt Pottinger, assistente especial do presidente americano, Donald Trump, e diretor do Conselho Nacional de Segurança dos EUA para o Sudeste Asiático, na sede do governo em Seul.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in é favorável a uma abordagem mais branda com a Coreia do Norte do que o governo anterior e já declarou que poderia visitar Pyongyang "sob as condições apropriadas". Washington é o aliado mais próximo de Seul e seu principal protetor militar, por isso o crescente número de testes militares fazem uma coordenação de ações ser crucial. / AP