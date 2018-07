Novo presidente do Haiti se encontra com ex-ditador O novo presidente do Haiti, Michael Martelly, se encontrou hoje com o ex-presidente Jean-Bertrand Aristide e o ex-ditador Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier em uma clara demonstração de que as diferenças não existem mais. Martelly disse que seu esforço é para afastar o país caribenho de seus problemas do passado.