Novo rei saudita pede unidade ao mundo muçulmano

(Atualizada às 10h58) RIAD - O novo rei saudita, Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud, em um pronunciamento na TV nesta sexta-feira, 23, pediu unidade e solidariedade entre os países árabes e muçulmanos. Salman tornou-se o novo monarca da Arábia Saudita após a morte de seu predecessor, Abdullah, na noite de ontem (hoje, no horário local) em Riad, aos 90 anos.

Ao falar sobre unidade, Salman mencionou o caos que tem assolado o Oriente Médio com o avanço de extremistas como o grupo Estado Islâmico, que controla um terço do território da Síria e do Iraque. "As nações árabes e islâmicas necessitam extremamente de solidariedade e união", afirmou em um discurso transmitido pela TV estatal Saudi 2.

Em seu pronunciamento, Salman também prometeu dar continuidade às políticas de Abdullah, seu meio-irmão. "Continuaremos, com o apoio de Deus, o caminho de avanços em linha reta deste país estabelecido pelo rei Abdullah". Aos 79 anos, Salman já havia assumido as principais funções do rei Abdullah no ano passado, com a deterioração da saúde do monarca. Até então, ele atuava como ministro da Defesa.

Sobre seu irmão, Salman disse que o monarca dedicou sua vida a "servir a Deus, sua religião e seu povo", assim como para defender os assuntos árabes e das nações islâmicas.

Entre as primeiras decisões do novo rei se destacam a designação de seu sobrinho Mohamed bin Nayef al-Saud como segundo na linha sucessório, após o atual príncipe herdeiro, Moqren bin Abdelaziz al-Saud, irmão do monarca. Desde sua criação, o trono saudita vem passando de um a outro filho do fundador do reino, Abdelaziz, e os monarcas costumam receber o cargo com uma idade muito avançada. Abdullah se tornou rei aos 81 anos de idade.. / AP, EFE e REUTERS