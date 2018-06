Novo single de PSY rouba atenção da crise entre Coreias

PSY é coautor da música e escreveu a letra da canção que zomba de um autointilulado cavalheiro que aproveita seu tempo numa danceteria.

Embora as tensões no país estejam altas, com os temores sobre um possível teste de mísseis norte-coreano, os usuários de internet da parte sul da península estavam mais interessados nesta sexta-feira na nova música de PSY do que nos problemas com Pyongyang. A palavras "Gentleman" era a mais buscada nos principais portais de internet do país.

Segundo o agente de PSY, Hwang Kyu-wan, o vídeo de "Gentleman" será lançado num show que vai acontecer no domingo, em Seul, e só então será disponibilizado no YouTube. As informações são da Associated Press.