Novo terremoto atinge o norte de Mianmar O Serviço Geológico dos EUA (USGS) informou que houve um tremor secundário de magnitude 5,8 no norte de Mianmar, depois de um terremoto mais forte atingir a região no começo da manhã e deixar pelo menos 12 mortos. Não há relatos de danos ou vítimas do tremor secundário. As informações são da Associated Press.