Novo terremoto de magnitude 6,3 sacode ilha indonésia de Lombok

JACARTA - Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o norte da ilha indonésia de Lombok neste domingo, 19, sem que as autoridades informassem inicialmente de danos ou vítimas na zona região, onde no começo do mês outro evento deixou pelo menos 460 mortos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica no mundo todo, localizou o hipocentro a 10 quilômetros de profundidade e a 58 quilômetros a nordeste de Mataram, capital provincial.

A agência geológica indonésia BNPB elevou a 6,5 a magnitude do tremor, que ocorreu quatro minutos depois de outro tremor de magnitude 5,4 na mesma região.

Mais de 500 réplicas sacudiram a ilha após o terremoto de 6,9 do diaa 5 de agosto, incluindo um de magnitude 5,9 no dia 9. /EFE