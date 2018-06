Novo vídeo mostra fuga de terrorista de Barcelona; veja

ROMA - Um novo vídeo divulgado pela mídia espanhola mostra a fuga do terrorista Younes Abouyaaqoub, acusado de ser o motorista que atropelou mais de 100 pessoas em Las Ramblas, em Barcelona, fugindo calmamente no meio da multidão.

Nas gravações, uma mulher pergunta para todos que estão vindo na direção contrária a do ataque sobre "o que aconteceu?". A maior parte das pessoas não responde. Mas um jovem andando calmamente fala para ela "eu não sei, aconteceu lá" e aponta para a região onde as pessoas foram atropeladas.

Ele foge após lançar a van contra as pessoas, matando 14 delas nas Ramblas. Provavelmente, logo após aparecer no vídeo da espanhola, ele matou mais um homem, identificado como Pau Pérez e roubou o carro dele. Abouyaaqoub foi morto dias depois do ataque em Subirats durante uma ação policial. / Ansa