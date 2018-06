Novo World Trade Center é o prédio mais alto dos EUA

De acordo com o Comitê de Altura do Conselho para Grandes Edifícios e Habitat Urbano, o topo da torre não é apenas uma antena, mas parte do edifício. Com 124 metros de comprimento, a agulha foi bem além do necessário para desbancar a torre de Chicago, que tem 442 metros.

O ponto mais alto do 1 World Trade Center, como o prédio foi batizado, tem 541 metros (1.776 pés) de altura, medida que foi pensada para simbolizar o ano de fundação dos Estados Unidos. Sem a estrutura do topo, o prédio não teria alcançado a Willis Tower.

A maior construção do mundo atualmente é o Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros. Após a decisão desta terça-feira, o prédio nova-iorquino ocupa a terceira posição no ranking mundial, enquanto a torre de Chicago cai para o décimo lugar.

Além da disputa de recordes, o 1 World Trade Center possui um monumento em homenagem aos mortos nos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os EUA, quando as Torres Gêmeas do WTC foram atingidas por aviões pilotados por extremistas islâmicos. O novo prédio ainda se encontra em construção e deve ser aberto no próximo ano. Fonte: Associated Press.