Novos ataques aéreos de Israel em Gaza matam 4 palestinos

GAZA - Novos ataques da aviação israelense contra a Faixa de Gaza deixaram pelo menos 4 palestinos mortos desde a madrugada desta terça-feira, 8, informou o Ministério da Saúde local por meio de um comunicado. Outros 40 palestinos ficaram feridos.

Fontes de segurança afirmam que desde a noite de segunda, aviões de combate israelenses lançaram 120 ataques e destruíram quatro casas, duas no sul de Gaza e duas no leste, perto de onde ficam supostos integrantes do Hamas.

Os moradores disseram ter recebido ligações minutos antes das explosões de pessoas que se identificaram como integrantes das forças israelenses e avisaram que as casas deveriam ser esvaziadas porque seriam destruídas.

O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, pediu nesta terça que o governo de Israel que interrompa a ofensiva que iniciou na noite de segunda contra o Hamas. "O presidente palestino exige que Israel pare imediatamente os ataques contra a Faixa de Gaza", afirmou um comunicado divulgado pela agência oficial Wafa.

Na nota, Abbas também pede que a comunidade internacional "intervenha imediatamente para encerrar a perigosa escalada bélica que só pode conduzir a região a mais instabilidade e destruição". / AP e EFE