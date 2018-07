Novos casos de E.coli caem na Alemanha, diz ministro

"Provavelmente ainda haverá novos casos, e infelizmente ainda temos que considerar novas mortes, mas o número de novas infecções está claramente diminuindo, e o pior da doença ficou para trás", acrescentou o ministro alemão.

Os comentários de Bahr surgem antes de importantes autoridades da Saúde e Defesa do Consumidor da Alemanha e da União Europeia (UE) se reunirem em Berlim para debater como combater a bactéria, que já matou 24 pessoas e deixou mais de 3 mil doentes.

Bahr, o ministro de Agricultura e Defesa do Consumidor da Alemanha, Ilse Aigner, e autoridades equivalentes de todos os 16 países membros da UE discutirão a questão com o comissário de Saúde do bloco europeu, John Dalli. As informações são da Dow Jones.