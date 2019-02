Novos confrontos entre opositores e a guarda venezuelana ocorrem em Pacaraima

PACARAIMA - Manifestantes venezuelanos e a Guarda Nacional Bolivariana (GNB) voltaram a entrar em confronto neste domingo, 24. O conflito começou quando manifestantes venezuelanos do lado brasileiro cruzaram a fronteira e jogaram pedras em uma coluna da GNB que estava a cerca de 400 metros do marco fronteiriço. A força venezuelana reagiu com bombas de gás. Algumas caíram em território brasileiro.

A coluna está reforçada por duas tanquetas da GNB, o que não tinha ocorrido neste sábado, 23. Durante o conflito, as tanquetas avançaram até cerca de 100 metros da linha da fronteira. Ontem, dois sargentos da guarda que participaram dos confrontos com manifestantes desertaram.

O Exército vai montar um cordão de segurança para proteger os civis e a imprensa do lado brasileiro da fronteira. De acordo com o coronel Georges Kanaam, efetivos da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal farão parte do contingente.

Fontes do Exército afirmaram ao Estado que, por enquanto, o confronto é entre civis e forças de segurança do país vizinho, no território venezuelano. Antes do conflito, manifestantes queimaram uma foto do ex-presidente Hugo Chávez e um pneu na frente da Guarda Nacional Bolivariana (GNB).