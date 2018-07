Novos elementos são acrescentados à tabela periódica

Você não deve se deparar com nenhum deles, já que cientistas os produzem em laboratórios ao esmagar átomos de outros elementos para criar novos. "Nossos experimentos duraram muitas semanas e normalmente fazíamos um átomo a cada semana", disse o químico Ken Moody, do estadunidense Laboratório Nacional Lawrence Livermore, que fez parte do grupo.

Ao contrário dos elementos com os quais estamos mais familiarizados, como carbono, ouro e estanho, os novos elementos têm vida curta. Os átomos do 114 se desintegram em segundos, enquanto os do 116 desaparecem numa fração de segundos, disse Moody. Os dois elementos foram descobertos com a colaboração de cientistas de Livermore e da Rússia. Eles os produziram ao esmagar íons de cálcio dentro de átomos de plutônio ou de outro elemento, o cúrio. As informações são da Associated Press.