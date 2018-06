Novos reis da Espanha se encontram com o papa

O rei Felipe VI e a rainha Letícia foram recebidos na segunda-feira por Francisco na biblioteca papal. Os três conversaram em privado por cerca de 40 minutos. Depois, o rei convidou o pontífice a visitá-los na Espanha e beijou o anel dele. A rainha fez uma reverência.

Em um comunicado, o Vaticano relatou ainda que a conversa entre os líderes se focou na cooperação da Igreja Católica com a Espanha e na situação de conflitos globais.

Francisco já havia se reunido com os pais de Felipe, o rei Juan Carlos e a rainha Sofía, que abdicaram no início do mês, durante as canonizações dos papas João Paulo II e João XXIII. Fonte: Associated Press.