NRA diz que Congresso não aprovará proibição de armas A principal entidade que faz lobby para a indústria de armas nos Estados Unidos, a Associação Nacional do Rifle (NRA, pela sigla em inglês) afirma que não há votos suficientes no Congresso para aprovar a proibição do uso de armas de assalto, embora o vice-presidente Joe Biden tenha se encontrado com congressistas um dia antes de enviar ao presidente Barack Obama uma série de propostas para reduzir os tiroteios em massa e outros tipo de violência armada. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Obama disse que não está preocupado com a política, mas com o que precisa ser feito para reduzir a violência armada.