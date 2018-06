NSA atribui coleta de dados a programa da Otan O diretor da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), general Keith Alexander, negou nesta terça-feira que o serviço norte-americano de espionagem tenha coletado dezenas de milhões de registros telefônicos de países europeus e atribuiu a ação a um programa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) executado com o objetivo de proteger os países que integram a aliança e suas operações militares.