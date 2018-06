NSA consegue acessar conteúdo de smartphones

De acordo com a reportagem, a NSA criou grupos de trabalho para cada desenvolvedor de software e é capaz de ler as listas de contatos, mensagens de texto, notas escritas e localizar os proprietários de iPhones, Blackberrys e de usuários do sistema Android. Contudo, não há evidências nos documentos, observados pela revista, de que a NSA tem espionado de maneira pesada os usuários de smartphones.

Segundo o Der Spiegel, a empresa Blackberry disse que tem enfatizado repetidamente em público que "não há backdoors (programas que deixam os computadores ou softwares expostos a uma futura invasão) em nossa plataforma". O Google disse à revista que não tem conhecimento de tais grupos de trabalho e que não fornece qualquer acesso do governo "aos nossos sistemas". Fonte: Dow Jones Newswires.