NSA consegue minar ferramentas que protegem privacidade na internet A Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA está vencendo sua prolongada guerra secreta sobre codificação, usando supercomputadores, estratagemas técnicos, ordens judiciais e persuasão por trás do pano para minar as principais ferramentas que protegem a privacidade das comunicações cotidianas na era da internet, segundo os jornais The New York Times e The Guardian a partir de documentos recém-divulgados.