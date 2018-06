NSA espionava práticas pornográficas de islâmicos A Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) espionava os hábitos pornográficos de seis radicais islâmicos com o objetivo de denegrir a imagem deles e acabar com a sua credibilidade. As informações foram divulgadas em primeira mão pelo portal Huffington Post.