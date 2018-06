NSA espionou ex-chanceler alemão em 2002, diz jornal

O diário disse que o governo dos EUA, sob o comando do ex-presidente George W. Bush, estava preocupado com as críticas do chanceler aos planos dos EUA de invadir o Iraque. A preocupação é que a oposição pudesse levar a uma divisão na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ao ser questionado sobre a alegada espionagem, Schröder disse que naquela época jamais pensaria que os EUA o espionaria, mas que agora "isso não me surpreende mais". Fonte: Dow Jones Newswires.