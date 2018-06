NSA reuniu dados pessoais de norte-americanos A Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) dos EUA usou suas grandes coleções de informações para criar gráficos sofisticados sobre as ligações sociais de alguns norte-americanos, de acordo com documentos fornecidos pelo ex-funcionário terceirizado da NSA, Edward Snowden, informou o jornal The New York Times.