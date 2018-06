NTSB: Teste com bateria de Boeing 787nada revelou

No dia 7 de janeiro, uma das baterias de um Boeing 787 Dreamliner da Japan Airlines (JAL) pegou fogo logo após a aeronave pousar no Logan International Airport, em Boston. O avião tinha sido entregue à companhia aérea apenas três semanas antes do incidente.

Todos os 787 Dreamliner foram proibidos de voar após o incêndio no avião da JAL e outro problema de bateria, dessa vez em uma aeronave da All Nippon Airways (ANA), pouco mais de uma semana depois. Este incidente obrigou a tripulação a fazer um pouso de emergência e esvaziar o avião.

O NTSB disse ainda que testes realizados em equipamentos relacionados às baterias e obtidos junto a dois fornecedores no Arizona mostraram que as unidades "operaram normalmente, sem descobertas significativas".

Investigadores também examinaram alguns circuitos de bateria no Japão, mas as peças estavam danificadas, o que limitou a obtenção de informações, disse o NTSB. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.