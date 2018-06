Núcleo da inflação na zona do euro registra alta A inflação preliminar da zona do euro divulgada hoje permaneceu inalterada em 0,8% em fevereiro na comparação anual. O resultado ficou acima da previsão, que era de 0,7%. Contudo, o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) - que exclui alimentos e energia - registrou alta para 1% de 0,8% no mês anterior. Essa aceleração ajudou a diminuir a pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para alterar a política monetária na reunião da próxima semana.