Número 2 da Scotland Yard renuncia em escândalo de grampos

LONDRES - O número 2 da Scotland Yard, a polícia londrina, John Yates, renunciou nesta segunda-feira, 18, em meio ao escândalo dos grampos telefônicos do jornal News of the World, segundo a AP.

Yates era um dos mais altos funcionários da Scotland Yard e, de acordo com a Reuters, o principal agente da unidade contra-terrorismo da polícia londrina. A renúncia ocorre um dia depois da saída do chefe da Scotland Yard, Paul Stephenson.

A renúncia de Yates foi anunciada nesta segunda-feira em um comunicado da polícia metropolitana de Londres. Segundo o documento, a renúncia foi aceita e Yates daria declarações mais tarde.

Segundo a BBC, Yates era um dos policiais mais conhecidos da população britânica. Um porta-voz do prefeito de Londres, Boris Johnson, disse que a decisão de Yates é "lamentável, mas a escolha mais acertada".

Onze mil páginas

Em 2009, Yates decidiu não reabrir as investigações em torno do caso de grampos telefônicos ilegais feitos pelo News of the World, que deixou de circular no domingo, 10. Na ocasião, ele disse que não havia razões para retomar as investigações.

Em janeiro, contudo, descobriu-se que a polícia tinha onze mil páginas de evidências relacionadas ao caso, ainda não examinada pelos investigadores.

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, disse também nesta segunda que o Parlamento deve se reunir na quarta-feira para discutir a crise que atinge o império do magnata Rupert Murdoch, a polícia londrina e o próprio premiê. O recesso parlamentar de verão deveria começar na terça-feira, após uma audiência com Murdoch, seu filho James e a ex-editora do News of the World Rebekah Brooks. Cameron, contudo, disse que o Parlamento deve discutir o assunto novamente na quarta-feira.

