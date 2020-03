Número de casos de covid-19 reportados à OMS passa de 400 mil

GENEBRA - O número de casos de covid-19 que foram reportados à Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo chegou nesta quarta-feira, 25, a 413.467, e o de mortes, a 18.433 desde que a pandemia começou na China, segundo a última atualização divulgada pela entidade em seu site.

Nas últimas 24 horas, houve um aumento mais de 40 mil casos notificados à OMS e de 2,2 mil mortes. Os países e territórios afetados são 196, o que significa que a covid-19 chegou a quase todos os cantos do mundo. Algumas das exceções são arquipélagos na Oceania, assim como países que sofrem de conflitos armados, o que torna difícil saber exatamente o que está acontecendo em seus territórios.

A China continua sendo o país mais afetado, com 81.848 mil casos, mas não registrou transmissão local nas últimas 24 horas - houve 47 novos infectados, todos contagiados fora do país.

A Itália é o segundo país com maior número de casos, com mais de 74 mil, e nos Estados Unidos a pandemia vai avançando, com mais de 52 mil pessoas contaminadas. /EFE