Número de civis mortos sobe 15% no Afeganistão

O número de ataques suicidas continua estável na comparação com o ano passado, mas o número de civis mortos nesses atentados subiu 52%, diz o relatório. "Ataques suicidas se tornaram mais complexos neste ano, geralmente com o uso de vários suicidas em ataques espetaculares que matam muitos civis", afirma o documento.

Ataques aéreos, realizados pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, ainda são a principal causa de mortes de civis provocadas por forças pró-governo. No primeiro semestre do ano, 79 mortes de civis foram atribuídas a essas ações, 14% a mais do que no mesmo período de 2010. Esses números incluem todos os ataques ou ataques aéreos disparados por veículos militares, incluindo disparos e bombas lançados de aviões, helicópteros e aviões não tripulados, informa o relatório da ONU.

Já o mês de maio foi o mais violento para civis afegãos desde que a ONU começou a fazer a contagem em 2007, com 368 mortes. O número de civis feridos também subiu, em 7%. Nos primeiros seis meses do ano, 2.144 civis ficaram feridos, ante 1.997 no mesmo período do ano passado. As informações são da Associated Press.