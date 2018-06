Número de crianças da Síria refugiadas supera 1 milhão

De acordo com o levantamento, metade dos quase 2 milhões de refugiados são crianças. Cerca de 740 mil tem menos de 11 anos. O chefe do Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Antonio Guterres explica que o sofrimento das crianças não acaba mesmo depois de terem escapado. "Mesmo depois de terem atravessado a fronteira de segurança, eles estão traumatizados, deprimidos e precisam de um motivo de esperança", explicou.

A ONU informa que aproximadamente 7 mil crianças estão entre os mais de 100 mil mortos da guerra civil síria. Fonte: Associated Press.