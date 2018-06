Número de feridos em explosão em NY passa de 27

Em entrevista coletiva após o incidente, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que alguns dos desaparecidos poderiam estar fora dos prédios no momento da explosão, mas garantiu que providências serão tomadas. "Haverá uma busca entre os escombros do edifício assim que o fogo for controlado", afirmou. "Esta é uma tragédia da pior espécie, porque não havia nenhum modo de salbar essas pessoas a tempo."

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nova York informou que até agora haviam duas pessoas com ferimentos fatais, cinco com ferimentos graves e 20 com ferimentos leves. Autoridades relataram que o fogo persistia nos escombros, mas que os focos eram isolados. Equipes de resgate devem trabalhar durante a noite vasculhando os destroços.

Entre as pessoas que tiveram ferimentos leves estão dois agentes do FBI que passavam de carro na rua dos edifícios no momento da explosão.

Testemunhas disseram ter ouvido um forte barulho de explosão perto da Rua East 116th e da Park Avenue. Os Bombeiros receberam a primeira ligação às 9h31 (horário local) e chegaram ao local cerca de dois minutos depois.

Vários moradores do bairro relataram que havia um cheiro muito forte de gás na região antes da explosão. "Nós podíamos sentir o cheiro", disse Ashley Rivera, 21 anos, que morava em um dos edifícios atingidos. "Nós ficamos nos perguntando o que era aquilo e o cheiro persistia."

A explosão afetou três prédios, os números 1.642, 1.644 e 1.646 da Park Avenue, sendo que os dois últimos entraram em colapso. O prefeito de Nova York descreveu a explosão como de "impacto muito grande", acrescentando que foi seguida de um grande incêndio. Fonte: Dow Jones Newswires.