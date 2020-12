Número de infectados preocupa e governo espanhol autoriza novas restrições

MADRI - O governo espanhol classificou nesta quarta-feira, 16, como preocupante o aumento do número de contágios registrado no país nos últimos dias, motivo pelo qual as regiões poderão aumentar as restrições para o Natal, segundo sua situação epidemiológica.

A Espanha foi um dos primeiros países europeus a sofrer a segunda onda da pandemia e impor medidas estritas. No fim de novembro, a incidência da covid-19 havia diminuído notavelmente, mas, no começo de dezembro, voltaram a ser registrados cerca de 9 mil casos diários, segundo cifras do Ministério da Saúde.

A incidência acumulada voltou a superar hoje, pela primeira vez em uma semana, 200 casos a cada 100 mil habitantes, assinalou em entrevista coletiva o ministro da Saúde, Salvador Illa, que constatou uma "tendência de crescimento da pandemia nos últimos dias" na Espanha. Por este motivo, o governo e autoridades regionais concordaram nesta quarta-feira que cada região, em função de sua situação epidemiológica, poderá endurecer o plano de restrições para o Natal previamente acordado, o qual estabelece que não poderá haver reuniões familiares de mais de 10 pessoas no fim do ano e restringe as viagens entre províncias.

A Espanha, um dos países europeus mais castigados pela pandemia, registra mais de 48 mil mortos pelo novo coronavírus e 1,7 milhão de casos, segundo cifras oficiais. /AFP