Desabamento de sacada na Califórnia mata seis jovens irlandeses

WASHINGTON - Seis jovens morreram na queda de uma sacada do quarto andar de um apartamento na cidade de Berkeley, na Califórnia. Outros oito ficaram feridos. A sacada desabou na madrugada desta terça-feira durante uma festa de aniversário.

As pessoas que morreram foram identificadas como Ashley Donohoe, Oliva Burke, Eoghan Culligan, Niccolai Schuster, Lorcan Miller e Eimear Walsh.

A polícia e engenheiros estão investigando a causa do acidente. Dois outros estudantes irlandeses que moram no edifício disseram ter ouvido um estrondo durante o acidente.

Os investigadores vão examinar se a sacada foi construída de acordo com as normas exigidas e se a chuva ou condições climáticas poderiam ter enfraquecido a construção, disse Kevin Moore, engenheiro e presidente do comitê de padrões estruturais da Associação de Engenheiros Estruturais da Califórnia. A sobrecarga na hora do acidente também será investigada. Enquanto isso, peritos proibiram o uso de outras varandas do edifício, enquanto elas não forem verificadas e liberadas com segurança.

Segundo autoridades, as vítimas estavam no país com vistos temporários de trabalho e viviam na região da Baía de San Francisco. O grupo comemorava o aniversário de 21 anos de um amigo quando a tragédia ocorreu. Fotos do local mostraram que a sacada do quarto andar cedeu e caiu sobre a sacada do andar de baixo no complexo de apartamentos Library Gardens.

A porta-voz da polícia de Berkeley, Jennifer Coats, declarou que até oito pessoas ficaram seriamente feridas e corriam o risco de morrer. O chanceler irlandês, Charlie Flanagan, e o premiê da Irlanda, Enda Kenny, disseram que todas as vítimas eram “cidadãos irlandeses” que visitavam os EUA. Segundo Flanagan, a polícia não acredita que haja pessoas de outras nacionalidades entre os mortos. / Associated Press