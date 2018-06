Número de militares mortos em deslizamento sobe para oito no México

MÉXICO - O número de militares que morreram em consequência de graves deslizamentos de terras em Guerrero, no sul do México, passou de seis para oito após as buscas, informou a secretaria de Defesa em um comunicado na segunda-feira, 12.

No domingo, autoridades locais indicaram que havia dois militares mortos e seis desaparecidos. Mais tarde, encontraram quatro cadáveres, faltando apenas dois. Um deles, o mais distante, estava a dez quilômetros do local do deslizamento.

As Forças Armadas informaram que os militares participavam em "operações de apoio à segurança pública para reduzir a violência" no noroeste de Guerrero. Durante as atividades, foram surpreendidos por uma avalanche de lodo, pedras e galhos.

Essa região é a mais violenta da província pela presença do cartel La Familia e do grupo de sequestradores Los Tequileros. Há quase um mês o governo destacou mil militares e policiais federais para ir capturar os líderes dos grupos. / AFP