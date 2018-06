Número de mortes em explosão na Nigéria sobe para 71

Segundo o porta-voz da polícia nacional Frank Mba, a explosão destruiu 16 ônibus de luxo e 24 micro-ônibus no terminal de Nyanya.

Informações preliminares indicavam que haviam ocorrido duas explosões e que 37 pessoas haviam morrido. Mas a polícia confirmou apenas uma grande explosão, que provocou explosões secundárias à medida que os tanques de combustível inflamaram e queimaram. Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque, embora o movimento terrorista islâmico Boko Haram tenha ameaçado atacar a capital.

"Os feridos estão recebendo tratamento em hospitais dentro e ao redor de Abuja", disse Mba.

O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, prometeu que o país superaria a insurgência brutal do Boko Haram enquanto visitava a cena do ataque. "Perdemos um número muito grande (de pessoas)", disse Jonathan. "A questão do Boko Haram é uma história muito complicada nesse período de nosso próprio desenvolvimento... Mas vamos superar isso... A questão do Boko Haram é temporária."

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Emergências, há suspeita de que as explosões partiram de um veículo. A polícia investiga o caso. "O ataque afetou um grande número de pessoas porque ainda era muito cedo pela manhã e havia muito trânsito", destacou o comodoro do ar da agência, Charles Otegbade. Fonte: Associated Press.